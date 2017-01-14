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الصراخ ينقذ سائقاً من قطاع الطرق
سرعة مرور ميكروباص طرق طريق

الصراخ ينقذ سائقاً من قطاع الطرق

السبت، 14 يناير 2017 10:14 ص

أطلق سائق شاحنة في مدينة كوبلنز غربي ألمانيا صرخات مدوية في وجه اثنين من قطاع الطرق بعدما حاولا سرقته تحت تهديد السلاح.

وقالت شرطة كوبلنز في بيان إنه بعد أن انتظر اللصان مغادرة ركاب الحافلة في محطة على جانب الطريق مساء الثلاثاء، دخلا الحافلة وطلبا المال الذي بحوزة السائق بعد أن أشهرا مسدسا في وجهه.

وفي المقابل أطلق السائق صرخات عالية للغاية في وجه اللصين مما أرغمهما على إنهاء عملية السرقة والفرار من الحافلة، بحسب الشرطة

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