اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس المقدوني و14رئيس دولة وحكومة سابقينالسبت، 14 يناير 2017 10:20 ص
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم ، السبت، مبعوثة نيجيرية، ورئيس مقدونيا و 14 رئيس دولة وحكومة سابقين يشاركون في مؤتمر الأمن الديمقراطي.
وينطلق اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الأمن الديمقراطي في عصر التطرف والارهاب بأحد فنادق القاهرة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول السابقين والحاليين وكبار الشخصيات السياسية الدولية وعدد من الوزراء.
تضم قائمة المشاركين في المؤتمر الرئيس المقدوني جورجي ايفانوف وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقي والوزيرة والدبلوماسية والسفيرة مشيرة خطاب ورئيسة لاتفيا السابقة فيرا فايك والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل ورئيسو الإكوادور السابقة روزاليا أرتيجا سيرانو والرئيس البوليفي الأسبق خورخي كيروجا ورئيس وزراء الأردن الأسبق طاهر المصري والرئيس الألباني الأسبق رجب ميداني والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يوشينكو.
ويفتتح مدير مكتب الإسكندرية الدكتور اسماعيل سراج الدين المؤتمر، كما يناقش المؤتمر قضية الإرهاب وما يمثله من تحد كبير يواجه مختلف دول العالم حيث تطالب الشعوب الحكومات بالحيلولة دون حدوث الفعل الإرهابي وإجهاض المحاولات الإرهابية في المهد قبل أن تتحول إلى جرائم ومآس في حياة الشعوب وكيفية تحقيق ذلك مع المحافظة على قضايا الحرية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن من جانب والحريات التي يكفلها الدستور والقانون للمواطنين من جانب آخر.
كما ينظر المؤتمر إلى التجارب المختلفة التي تمخضت عن القرارات بهذا الشأن التي لجأت إليها الحكومات كل على حدة.
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