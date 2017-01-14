قلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم السبت عن سلطات الصحة المحلية قولها إن رجلا فى إقليم خنان بوسط الصين أصبح أحدث حالة وفاة هذا الشتاء بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9).

وقالت “شينخوا ” إن الرجل (36 عاما) يعمل بائعا للبط وظهرت عليه أعراض الحمى والسعال فى 25 ديسمبر فى إقليم تشجيانج الساحلى قرب شنغهاى وعاد الرجل إلى خنان فى أوائل يناير. وشخصت إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش7إن9” فى العاشر من يناير وتوفى فى اليوم التالي.