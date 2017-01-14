 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 09:50 صباحاً
روابط سريعة
الصين تسجل وفاة بشرية جديدة بإنفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور

الصين تسجل وفاة بشرية جديدة بإنفلونزا الطيور

السبت، 14 يناير 2017 10:09 ص
وكالات

قلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” اليوم السبت عن سلطات الصحة المحلية قولها إن رجلا فى إقليم خنان بوسط الصين أصبح أحدث حالة وفاة هذا الشتاء بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9).

وقالت “شينخوا ” إن الرجل (36 عاما) يعمل بائعا للبط وظهرت عليه أعراض الحمى والسعال فى 25 ديسمبر فى إقليم تشجيانج الساحلى قرب شنغهاى وعاد الرجل إلى خنان فى أوائل يناير. وشخصت إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور “إتش7إن9” فى العاشر من يناير وتوفى فى اليوم التالي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3