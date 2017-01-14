أكد الدكتور أشرف سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري لألمانيا جاء لإدراك إدارة برلين بأن مصر قد تلعب دورا هاما في حل القضية السورية بالإضافة إلى دورا مصر الهام بأليات العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا وليبيا قد يؤدي إلى انخفاض الهجرة الغير شرعية للاجئين.

وأوضح سنجر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت أنه هناك اتفاق بين وجهات النظر المصرية والألمانية حول القضية الفلسطينية، وقال: “ أن وجهة النظر المصرية تؤكد على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للأزمة الفلسطينية”.

وأشار إلى ألمانيا كانت من أسرع الدول التي قررت عودة سائحيها لمصر، مؤكدا أنه خلال الـ6 أشهر القادمة ستشهد قدوم 36 ألف سائح ألماني.

وأضاف أن ألمانيا شريك تجاري مهم لمصر بعد إيطاليا التي تحتل المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين، مؤكدا أن ألمانيا لديها “اهتمام قديم” بالاستثمار في مصر.

جاء هذا تعليقا على زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لألمانيا لإجراء مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين مع عدد من المسئولين.