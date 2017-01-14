سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت في مصر أمام الجنيه المصرى 18.5 جنيه للشراء، و18.6 جنيه .

بينما سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه 19.61جنيه للشراء، و 19.82 جنيه للبيع وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، 22.45 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى أمام الجنيه المصرى، 18.28 جنيه للشراء، و18.47جنيه للبيع.

في حين سجل سعر صرف الين اليابانى “100 ين” أمام الجنيه المصرى، 16.06 جنيه للشراء، و16.24جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 60.46 جنيه للشراء، و60.88جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى، 5.03جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.