أمر القضاء التركي بحبس صينيين اثنين، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف ناديًا ليليًا بمدينة إسطنبول، مطلع العام الجاري.

وذكرت “الأناضول”، اليوم السبت، إنَّ محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول أمرت بحبس الصينيين “عمر عاصم” و”عبد العزيز عبد الحميد”، للاشتباه في صلتهم بالهجوم.

وأسفر الهجوم الذي استهدف ناديًّا ليليًّا بمنطقة “أورطه كوي” بالمدينة التركية، كان مكتظًا بالمحتفلين بالعام الجديد، عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين، بينهم أجانب.

