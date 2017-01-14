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العراق..مقتل قيادي بالحشد الشعبي و 5 من مرافقيه خلال اشتباكات في بعقوبة
قوات الحشد الشعبي في العراق

العراق..مقتل قيادي بالحشد الشعبي و 5 من مرافقيه خلال اشتباكات في بعقوبة

السبت، 14 يناير 2017 10:12 ص
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قتل آمر لواء بالحشد الشعبي العراقي و5 من مرافقيه خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش” الإرهابي شرق قضاء بعقوبة.

وذكر مصدر لموقع “السومرية نيوز” أن آمر اللواء 110 قتل مع مرافقيه الخمسة، من بينهم ضابط استخبارات في الاشتباكات التي وقعت في منطقة إمام ويس شمال شرق بعقوبة.

وبدأت القوات تمشيط المنطقة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي الذين فروا إلى تلال قريبة.

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