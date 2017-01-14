يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد ثانى مبارياته فى كأس العالم بمواجهة الدنمارك فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، فى واحدة من أقوى مباريات الفراعنة ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتى تخوض مبارياتها فى العاصمة الفرنسية باريس.

وتعتبر مباريات الفراعنة كلها صعبة ومؤثرة خاصة وأن أربعة فرق فقط ستتأهل إلى دور الـ16 من أصل ستة تتنافس فى كل مجموعة.

كان منتخب كرة اليد قد فاز على قطر أمس الجمعة فى أولى لقاءات المونديال بنتيجة 22 / 20 فى بمباراة قوية من كلا الفريقين.

وفى المجموعة الأولى يلعب منتخب البرازيل مع بولندا فى الرابعة إلا الربع، كما يلعب منتخب النرويج مع روسيا فى الرابعة إلا الربع عصراً، أما فى المجموعة الثانية فيلتقى منتخب ايسلندا سلوفينيا فى الرابعة إلا الربع عصراً أيضاً، بينما يلعب منتخب تونس مع أسبانيا فى السابعة إلا الربع فى مباراة صعبة وقوية على الأشقاء التونسيين رغم الفوز الصعب الذى حققه الماتادور الأسبانى أمس الأول على حساب ايسلندا.