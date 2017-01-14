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السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال أعداد أكثر من الحجاج
حجاج بيت الله على عرفات الله

السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال أعداد أكثر من الحجاج

السبت، 14 يناير 2017 09:15 ص
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة أنها رفعت جاهزيتها لاستقبال أعداد إضافية من الحجاج في الحرمين الشريفين، مستنفرة كافة طاقاتها البشرية للقيام بخدمتهم بعناية واهتمام حتى يؤدوا المناسك بيسر وسهولة، وذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبطة باتفاقيات سابقة، وهي حاج واحد لكل ألف شخص، أو 1000 حاج من كل مليون نسمة لكل دولة.
وكانت وزارة الحج، أعلنت- الثلاثاء الماضي 10 يناير- أنها ستستقبل نحو 800 ألف حاج إضافي في موسم الحج المقبل بعد أن أعادت المملكة العمل بنظام أعداد حجاج الداخل والخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن تخفيض عدد الحجاج، الذي كان مطبقا قبل خمس سنوات، اعتمد حينها بسبب أعمال التوسعة بالحرمين الشريفين.

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