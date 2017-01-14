قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى ومنها قرار تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى هو سبب النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصرى خلال 2017،.

وأضاف الخبير في تصريحات صحفية له اليوم ان ذلك ظهر واضحا فى تقرير مجلة “الايكونوميست” الذي وضع مصر ضمن أفضل 12 وجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار فى 2017 .

وأشار الشافعي الى ، أن التقرير الصادر عن “بنك فاروس” والذى يتوقع فيه البنك حدوث معدل نمو اقتصادى فى مصر خلال العام الجارى بنسبة 4.3 % ، وكذلك الاهتمامات الدولية بالوضع الاقتصادى المصرى تشير إلى أن مصر محط أنظار المستثمر الأجن

واوضح أن بنك سيتى جروب الأمريكى، توقع أن يكون السوق المصرى سيحقق أداءً اقتصاديا أفضل خلال العام الجارى، وجميعها مؤشرات حول تحسن الوضع الاقتصادى خلال العام الجارى ووجود نظرة تفاؤلية من المستثمر الأجنبى للسوق المصرى.