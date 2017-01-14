تعرضت الإسكندرية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت لأمطار خفيفة ومتوسطة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

من ناحية أخرى، قامت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة المياه ومنع تركمها بالشوارع وتسهيل مرور المواطنين.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

ولم تؤثر علي حركة سير المشاه والسيارات أو ذهاب الموظفين لأعمالهم والطلبة لمدارسهم وللجان الامتحانات واستمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض إلى نوه “أنواء الفيضة الكبيرة” وهي نوه شديدة الأمطار تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.