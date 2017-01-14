الأمم المتحدة تعرب عن انزعاجها لوفاة مهاجرين من البردالسبت، 14 يناير 2017 09:03 ص
قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة إن لاجئين ومهاجرين يموتون جراء موجة شديدة البرودة في أوروبا وحثت الحكومات على بذل المزيد من الجهود لمساعدتهم بدلا من إعادتهم عند الحدود وتعريضهم للعنف.
وقالت سارة كرو المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” “الأطفال على وجه الخصوص عرضة لأمراض الجهاز التنفسي في وقت كهذا. الأمر يتعلق بإنقاذ الأرواح وليس بالاجراءات الإدارية والالتزام بالترتيبات البيروقراطية... الوضع قاس الآن في اليونان.”
وقالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين إن خمس حالات وفاة سُجلت حتى الآن بسبب البرد وأشارت إلى وجود ألف شخص في خيام ومساكن غير مزودة بوسائل للتدفئة في جزيرة ساموس اليونانية ودعت إلى نقلهم إلى مأوى أفضل على البر الرئيسي.
وكان مئات آخرون نقلوا إلى أماكن إيواء أفضل على جزيرتي ليسبوس وتشيوس في الأيام القليلة الماضية.
في صربيا يقيم حوالي 80 بالمئة من 7300 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في ملاجئ تابعة للحكومة مزودة بوسائل التدفئة لكن 1200 رجل ينامون في ظروف قاسية في مواقع غير رسمية في بلجراد.
وأضافت بويلي أن جثتي رجلين عراقيين وشابة صومالية وجدت على مقربة من الحدود التركية في بلغاريا كما نقل مراهقان صوماليان إلى المستشفى جراء الصقيع بعد قضائهما خمسة أيام في غابة. وفي أواخر ديسمبر كانون الأول عثر على جثة شاب باكستاني في نفس المنطقة الحدودية.
وتوفي أفغاني عمره 20 عاما بعد أن عبر نهر إيفروس على الحدود البرية التركية اليونانية ليلا عندما كانت درجات الحرارة أقل من عشر درجات مئوية تحت الصفر.
وقالت بويلي “نظرا لظروف الشتاء القاسية نحن قلقون على وجه الخصوص حيال تقارير بأن السلطات في جميع الدول على طول طريق البلقان الغربي تستمر في صد المهاجرين واللاجئين من أراضيهم إلى الدول المجاورة.”
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل
صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح، لكنه لم ...Fri, 13 Jan 2017 15:49:33 GMT