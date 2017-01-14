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مقتل طيار إثر تحطم طائرة مقاتلة بجنوب تايلاند
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

مقتل طيار إثر تحطم طائرة مقاتلة بجنوب تايلاند

السبت، 14 يناير 2017 08:57 ص
وكالات

لقى طيار بسلاح الجو التايلاندي حتفه بعدما تحطمت طائرة مقاتلة فى عرض جوى اقيم بمناسبة عيد الطفولة فى جنوب البلاد.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم السبت أن المقاتلة من طراز “جيه ايه اس 39” كانت تقوم بمناورة فى قاعدة “هات ياى” الجوية بجنوب تايلاند عندما سقطت وتحطمت.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق فى أسباب تحطم الطائرة، فيما اعرب رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا عن تعازيه لعائلة الطيار.

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