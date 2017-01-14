مليون شخص يوقعون على عريضة تطالب أوباما بالعفو عن سنودنالسبت، 14 يناير 2017 08:54 ص
وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إصدار عفو عن إدوارد سنودن، العميل السابق في وكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة.
ونشرت هذه العريضة، التي تجاوز عدد الداعمين لها، أمس الجمعة مليونا و100 ألف شخص، على موقع www.pardonsnowden.org الذي سيعمل حتى نهاية صلاحيات الرئيس أوباما في الـ 20 من الشهر الجاري، وأعدت بمبادرة من منظمات “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، و”العفو الدولي”، و”هيومن رايتس ووتش”.
وجاء في نص العريضة: “نقدم تواقيع 1.1 مليون شخص من جميع أنحاء العالم يطلبون منكم استخدام صلاحياتكم الرئاسية من أجل العفو عن سنودن... نعلم أنكم تتلقون عددا كبيرا من الطلبات خلال آخر أيام وجودكم بسدة الرئاسة، لكننا نأمل في أن تعترفوا بأهمية إيلاء الاهتمام بمصيره (مصير سنودن)”.
من جانبه، شكر سنودن أنصاره على هذه الحملة، قائلا عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إن “هذا ليس خاتمة المعركة بل بداية الحركة”.
وأضاف سنودن: “ليس من المهم ما إذا الرئيس الحالي أو رئيس آخر سيضع نهاية للحرب على كاشفي الأسرار، إنكم أودعتم رسالتكم رهن التاريخ، وكنت خائفا من أن هذه القضية لن يهتم بها أحد، لكنني أخطأت”.
يذكر أن إدوارد سنودن سلم، في يونيو/حزيران من العام 2013، لصحيفتي “واشنطن بوست” و”جارديان” الأمريكيتين، مجموعة من الوثائق السرية عن برامج المراقبة على الناس في الإنترنت التي عملت على وضعها استخبارات الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتوجه سنودن، بعد ذلك، إلى هونج كونج، وثم إلى موسكو، حيث كان متواجدا لبعض الوقت في منطقة الترانزيت بمطار شيريميتيفو.
وقدمت السلطات الروسية للعميل السابق في الاستخبارات الأمريكية حق اللجوء في روسيا لمدة سنة واحدة شرط توقفه عن القيام بالأنشطة ضد الحكومة الأمريكية.
وفي 1 أغسطس/آب من العام 2014، حصل سنودن على حق الإقامة في روسيا الذي سمح له بالتنقل ليس فقط داخل البلاد وإنما خارجها.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
وزير المالية: بدء الترويج للسندات الدولية الأسبوع المقبل
صرح وزير المالية عمرو الجارحي بأن الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر ستبدأ خلال الأسبوع المقبل بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح، لكنه لم ...Fri, 13 Jan 2017 15:49:33 GMT