السكة الحديد: لا نقبل الوساطة في التوظيف.. فيديو

قال اللواء مهندس رفعت حتاتة رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية لخدمات التأمين والنظافة، إن الشركة حققت هذا العام أرباحا تتعدى الـ10 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين جنيه خلال عام 2015.

وشدد حتاته، خلال حواره ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الاعلامي محمد موسي المذاع علي فضائية الحدث اليوم، أنه لا يقبل الوساطة في التوظيف، موضحا أن هدف الشركة توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب للحد من البطالة.