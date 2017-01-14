طرحت صحيفة “ذا صن” البريطانية تساؤل “أين سيقيم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض؟، وأجابت بشكل مقتضب وشبه ساخر في البداية قائلة: “قطعا ليس في مكان رث جدا”.

تقول الصحيفة إنه بعد أن يتقاعد الرئيس الحالي فإنه سوف يتجه للإقامة في حي كالوراما الواقع بالعاصمة واشنطن، ولن يبعد مكان سكنه سوى ميلين فقط من البيت الأبيض.

البيت الذي سيقيم فيه “أوباما” مكون من 9 غرف، وهو مملوك للسيد جو لوكهارت، الذي شغل منصب السكرتير الصحفي في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 762 مترا مربعا سوف يستوعب باراك، وزوجته ميشيل، وكلا من ابنتيهما ماليا وساشا، وسيكون يوم 20 يناير الليلة الأولى لهما هناك.

ويقدر سعر هذا المنزل بـأربعة ملايين دولار أمريكي، فيما يعود السبب الرئيسي لبقاء الأسرة في ذلك المكان، إلى أن ابنة أوباما الصغرى ساشا يجب أن تكمل المدرسة الثانوية التي تقع بالمنطقة، وهذا يعني البقاء إلى نهاية 2018 على الأقل.

وفي مارس من العام الماضي صرح أوباما قائلا: “سوف نبقى في العاصمة لعامين إلى أن تكمل ساشا الثانوية”.

وأوضح: “نقل شخص في منتصف المدرسة الثانوية أمر صعب”.

وبحسب شركة “زيللو” المتخصصة في الحسابات العقارية، فإن الأسرة سوف تدفع إيجارا شهريا قدره 22 ألف دولار على هذا المنزل المبني من الطوب وله أرضيات خشبية صلبة وشرفة وحديقة، وبه 9 حمامات مرفقة بالغرف.

أما التشطيبات الداخلية فيطغى عليها اللونان الرمادي والأبيض.

وقد كان هذا المنزل مملوكا من قبل للكابتن تشارلز هاملتون مادوكس، الذي خدم في الحربين العالميتين.

في هذا البيت سوف يبدأ أوباما مشروعه الذي سبق أن أبدى طموحا بالشروع فيه بكتابة كتابه الثالث، حيث أصدر كتابين قبل توليه الرئاسة هما “أحلام أبي” و”جرأة الأمل” كانتا في قائمة الأكثر مبيعا.

وساعد الكتابان في بث روحه ورؤيته للحياة وفهم المجتمع الأميركي لتطلعات الرجل والسياسة والحياة عموما.

الصحيفة كشفت أن الكتاب الجديد سيكون موضوعه ذكريات فترتين من رئاسة أميركا، لكن لا يعرف بالضبط ماذا سيحمل عنوانه؟! فربما لم يفكر فيه أوباما بعد. أو لم يعلن عنه.

“ذا صن” لفتت إلى أن هذا العمل في حد ذاته سيكون مربحا، لأن السيرة الذاتية للرؤساء الأمريكيين طالما شكلت إغراء للناشرين، وسبق لجورج دبليو بوش أن حصل على خمسة ملايين دولار مقابل كتاب سيرته، في حين حصل بيل كلينتون على 15 مليون دولار.

ويتوقع أن يتفوق أوباما عليهما الاثنين، خاصة أن أوباما عرف بمهارته الشخصية في الكتابة، وسبق له التأليف، ولن يحتاج إلى كاتب ظل في الغالب ليكمل المهمة، كما أن هناك أسلوبه البلاغي المحبب للأمريكيين كما ظهر في خطاب الوداع الأخير الذي ألقاه، ونظر إليه الجمهور بوصفه تحفة بلاغية.

لكن “أوباما” بطبعه يبحث عن الأمور المختلفة، وقد لمح إلى أنه يفكر في أن يفعل شيئا خارج المألوف في فترة ما بعد الرئاسة.

وكان قد علق ساخرا بقوله: “سأكون بمواجهة سوق العمل، وعلي أن أذهب إلى موقع LinkedIn للوظائف وأرى النتيجة”.

وهناك من يرى أن السنين المقبلة ربما تشهد تحضير أوباما، لزوجته ميشيل لتكون السيدة الأولى التي تدخل البيت الأبيض، ليرافقها من جديد، بعد فشل هيلاري كلينتون في تحقيق هذا الحلم.

لكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والذي سبق أن أشاد بمهارات زوجته، وأنها يمكن أن تكون قيادية ناجحة، كان قد علق بقوله: “لن تترشح للرئاسة مطلقا. نعم لا ينقصها الموهبة ولا الذكاء وأنا فخور بها، لكنها ليس لديها هذه الرغبة شخصيا”.