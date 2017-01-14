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هشام عبدالله يسب مرسي والإخوان .. فيديو
الإعلامي محمد موسى

هشام عبدالله يسب مرسي والإخوان .. فيديو

السبت، 14 يناير 2017 08:50 ص
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عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو للفنان هشام عبدالله خلال تظاهره ضد الرئيس المعزول والإخوان.

وقال “موسى”، خلال برنامجه “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “هشام عبدالله في الفيديو بيلعن سلسال أبو الإخوان ورئيسهم محمد مرسي وبيقول أنهم ميصلحوش يحكموا عشة فراخ”.

وأضاف: “الفيديو ده قبل ما يهرب إلى تركيا وينضم للإخوان الإرهابيين، ويتضح أن هشام عبد الله فنان فاشل ومنافق وأحد عبيد الدولار وتجار السياسة”.



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