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السبت 14 يناير 2017 08:14 صباحاً
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وزير النقل يتفقد اليوم طرق الفيوم ويلتقي أعضاء مجلس النواب بالمحافظة
جلال سعيد وزير النقل

وزير النقل يتفقد اليوم طرق الفيوم ويلتقي أعضاء مجلس النواب بالمحافظة

السبت، 14 يناير 2017 08:42 ص
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يتفقد اليوم السبت الدكتور جلال سعيد وزير النقل، طرق محافظة الفيوم برفقة قيادات الطرق والكباري، لتفقد حالة الطرق والمشروعات الجارى تنفيذها داخل المحافظة.
ويلتقي وزير النقل خلال زيارته للمحافظة عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم للاستماع إلى مطالبهم ومشكلات المحافظة.

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