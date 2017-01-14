قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنها تحب الرقص البلدي ، مضيفة ان عمرها الحقيقي 35 عاما و3 شهور فقط لا غير، لافتة إلى ان لديها أخا واحدا فقط.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج« أبلة فاهيتا»، أن زوجها يعمل بمحطة تموله بأموال كثيرة تجعله قادرا على المنافسة لدرجة أنها استضافت النجوم العالميين أمثال كريستيانو رونالدو وميسي وغيرهم من النجوم.

وقالت إنها لجأت إلى إجراء عمليات تجميل، وتشتري مستحضرات التجميل للعناية ببشرتها، لافتة إلى أنها لن تقوم بعمليات شد الجلد حتى الآن.

وأشارت لميس إلى أنها أحبت كثيرا لكنها لم تتعلق إلا بالإعلامي عمرو أديب الذي استطاع أن يدخلها عش الزوجية.