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يسرى نصر الله: أداء عمرو سعد في «مولانا» مدهش
المخرج السينمائي المصري يسري نصر الله
المخرج السينمائي المصري يسري نصر الله

يسرى نصر الله: أداء عمرو سعد في «مولانا» مدهش

السبت، 14 يناير 2017 09:09 ص
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أشاد المخرج السينمائي المصري يسري نصر الله بأداء الفنان عمرو سعد بفيلمه الجديد “مولانا”، موضحا أنه على الرغم من “عدم تقبله لهذه النوعية من الأفلام ولكنه فيلم مهم وضروري.
وقال نصر الله من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “يمكن ما يكونش من نوعية الأفلام اللي باتقبلها عادة، بس (مولانا) فيلم مهم وضروري. عمرو سعد مدهش”.
وجدير بالذكر، أن فيلم “مولانا” المعروض حاليا بدور العرض من بطولة الفنان عمرو سعد والفنانة التونسية درة، والفنان أحمد راتب، و سيناريو وإخراج مجدي أحمد علي.
ومن المعروف، أن الفيلم مأخوذ عن رواية “مولانا” التي طرحت بالمكتبات ودور النشر في عام  2012 ورشحت لجائزة “البوكر العربية” في عام 2013، وهي من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

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