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السبت 14 يناير 2017 08:24 صباحاً
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إصابة رئيس أكبر شركة عالمية لإنتاج النحاس إثر انفجار في تشيلي
انفجار في تشيلي‎

إصابة رئيس أكبر شركة عالمية لإنتاج النحاس إثر انفجار في تشيلي

السبت، 14 يناير 2017 08:27 ص
متابعات

أعلنت السلطات التشيلية، أن أوسكار لانديريتشى رئيس المجموعة المنجمية التشيلية العامة “كوديلكو”، أكبر شركة منتجة للنحاس في العالم، أصيب بجروح طفيفة أمس الجمعة إثر انفجار عبوة ناسفة أرسلت إلى منزله.

وقالت السلطات، أن لانديريتشى تسلم طردا يشبه هدية لكنه كان يحوى عبوة ناسفة، موضحة أنه اصيب بجروح طفيفة عندما فتح الطرد بينما تعانى أحدى بناته وخادمة فى المنزل من صدمة بعد الانفجار.

وقال نائب وزير الداخلية والأمن محمود عليوى، أن “اعتداء بالمتفجرات ضد رئيس كوديلكو هو عمل خطيرا ومدان بشدة، ودان السياسيون والسلطات بشدة هذا الهجوم غير المسبوق فى تشيلى، وقالت الرئيسة ميشال باشليه انه “عمل مدان بشدة”.

وأكد المدعى العام خورغى ابوت، أن “تشيلى مجتمع هادىء لا يعرف هذا النوع من الأفعال، لذلك سنعمل بجدة لكشف ملابسات الوقائع”، مشيرا إلى أن هذا النوع من الهجمات “غير مسبوق فى تشيلى، ويتولى الخبير الاقتصادى لانديريتشى (44 عاما) رئاسة “كوديلكو” منذ 2014.

وهذه الشركة التى تؤمن نحو 11 % من الإنتاج العالمى للنحاس، تدفع كامل أرباحها إلى مصلحة الضرائب التشيلية.

انفجار في تشيلي‎

انفجار في تشيلي‎

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