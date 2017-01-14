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ترامب يلمح إلى إلغاء العقوبات على روسيا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يلمح إلى إلغاء العقوبات على روسيا

السبت، 14 يناير 2017 08:21 ص
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لمّح الرئيس الأمربكي المنتخب دونالد ترامب إلى إمكانية إلغاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة منذ سنوات على روسيا، في مؤشر جديد على احتمال وجود تقارب بين البلدين.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الجمعة، إنه سيبقي العقوبات المفروضة على روسيا “لفترة من الوقت على الأقل”.

وأضاف ترامب متسائلا: “إذا تقدمنا وإذا ساعدتنا روسيا حقا، فلماذا يفرض أي فرد عقوبات إذا كان شخص ما يفعل بعض الأشياء العظيمة حقا؟”.

وفي موضوع تايوان والصين، جدد ترامب التأكيد على عدم التزامه بسياسة “صين واحدة”، التي التزمت بها الولايات المتحدة في علاقاتها مع بكين على مدى عقود.

وأوضح أنه سيبقى على موقفه هذا إلى أن يرى تقدما من بكين فيما يتعلق بالعملة والتجارة، قائلا: “كل شيء يخضع للتفاوض، بما في ذلك سياسة صين واحدة”.

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