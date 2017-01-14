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وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه غدًا
وزارة المالية المصرية

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه غدًا

السبت، 14 يناير 2017 08:31 ص
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يطرح البنك المركزي المصري غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ11.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يومًا، 5.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا.

من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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