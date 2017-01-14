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تعرف على الأسباب الحقيقية لعدم تحليق الطائرات فوق الكعبة
الكعبة

تعرف على الأسباب الحقيقية لعدم تحليق الطائرات فوق الكعبة

السبت، 14 يناير 2017 10:06 ص

تردد كثير من الكلام عن السبب وراء منع الطائرات من التحليق فوق الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، لكن أحد المختصين بشؤون الطيران في السعودية حسن الغامدي شرح الأسباب الحقيقية لذلك المنع، وتحدث عن بعض الروايات الخاطئة.

ونشر الغامدي، الذي عرف عن نفسه بأنه أحد مشرفي الطيران، مقطع فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح الأسباب الحقيقية وراء عدم السماح للطائرات في العبور فوق مكة المكرمة.

وفي بداية الأمر فنّد الغامدي الأسباب التي تقول إن هناك مجالا مغناطيسا فوق مكة المكرمة يمنع الطائرات من التحليق، أو وجود فجوات هوائية تشكل خللا في طبقات الجو وتمنع تحليق الطائرات.

وتحدث الغامدي عن السبب الأهم وهو أن مكة منطقة جبلية، ولذا تكون قريبة نسبياً من مدى تحليق الطائرات، مما قد يسبب إزعاجا وتشويشا كبيرا لمن يؤدون مناسك العمرة أو الحج.

وأضاف الغامدي أن منطقة المسجد الحرام في مكة المكرمة ممنوعة الطيران لأن الحرم المكي مخصص للمسلمين، ومن المعروف أن في مكة مداخل برية مخصصة للمسلمين فقط، وينطبق الأمر على الأجواء فوق المنطقة المقدسة.

ومن المعروف أن مكة المكرمة لا تضم مطارا جويا، إذ يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون جوا عبر مطار جدة الأقرب إليها أو مطار المدينة المنورة.

الكعبة

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