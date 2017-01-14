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السبت 14 يناير 2017 08:17 صباحاً
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جنود متمردون يتوصلون لاتفاق مع حكومة ساحل العاج
الشرطة في كوت ديفوار - ساحل العاج

جنود متمردون يتوصلون لاتفاق مع حكومة ساحل العاج

السبت، 14 يناير 2017 08:18 ص
وكالات

قال مفاوضون وجنود متمردون إن جنودا ساخطين في ساحل العاج توصلوا لاتفاق مع الحكومة في وقت متأخر أمس الجمعة بعد خلاف على مكافآت هدد بتجدد تمرد في الجيش.

وجاء الاتفاق بين الجنود ووفد الحكومة برئاسة وزير الدفاع خلال مفاوضات في بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.

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