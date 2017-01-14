قال مفاوضون وجنود متمردون إن جنودا ساخطين في ساحل العاج توصلوا لاتفاق مع الحكومة في وقت متأخر أمس الجمعة بعد خلاف على مكافآت هدد بتجدد تمرد في الجيش.

وجاء الاتفاق بين الجنود ووفد الحكومة برئاسة وزير الدفاع خلال مفاوضات في بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد.