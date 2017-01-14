قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 27 آخرون في قصف استهدف محافظة إدلب شمال سوريا يوم الجمعة حيث صعدت طائرات الجيش السوري قصفها على عدد من البلدات والمدن والقرى في المحافظة، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد ومقره بريطانيا في بيان: “ارتفعت وتيرة التصعيد مع حلول مساء الجمعة، حيث استهدفت الطائرات الحربية قرى وبلدات ومدن أريحا وأورم الجوز وحيش وكفرنبل وسراقب وكفرعين وخان شيخون وجبل الأربعين”.

وتابع المرصد: “كما استهدفت الطائرات قرية الدارة الكبيرة وترعي وتفتناز بريف إدلب، إضافة لقصف من قوات النظام على مناطق في أطراف مدينة جسر الشغور، وأماكن أخرى في بلدتي كفرعويد وكنصفرة بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من ريف إدلب”.

وأوضح: “وأسفر القصف الجوي والمدفعي وغارات هذا المساء عن استشهاد 3 مواطنين من عائلة واحدة بينهم طفلة ومواطنة بالإضافة لإصابة أكثر 27 شخصاً بجراح متفاوتة”.

وأضاف المرصد “حاول مسلحون مجهولون اغتيال قيادي في جبهة فتح الشام عبر استهداف سيارته بعبوة ناسفة، لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية في منطقة آفس القريبة من سراقب بريف إدلب الشرقي”.