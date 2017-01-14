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بالفيديو.. باحث إسلامي: حسن البنا جعل الوصول إلى الحكم أحد أركان الإسلام لدى الإخوان
اﻻخوان

بالفيديو.. باحث إسلامي: حسن البنا جعل الوصول إلى الحكم أحد أركان الإسلام لدى الإخوان

السبت، 14 يناير 2017 08:20 ص
وكاﻻت

قال مصطفى حمزة الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الإخوان جماعة سياسية في الأصل، موضحًا أن أصل الجماعة سياسي وليس ديني.
أكد “حمزة”، خلال لقائه ببرنامج «منابر وسيوف» مع الإعلامي ضياء رشوان عبر فضائية «الغد» الإخبارية، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، جعل قضية الوصول إلى الحكم من عقيدة الإخوان، وركنا من أركان إسلام الإخوان.



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