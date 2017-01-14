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بالفيديو.. مدير "الدراسات الإستراتيجية": المصرية "دينا حبيب" ستكون جسرًا ومعبرًا مع العالم العربي
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بالفيديو.. مدير "الدراسات الإستراتيجية": المصرية "دينا حبيب" ستكون جسرًا ومعبرًا مع العالم العربي

السبت، 14 يناير 2017 08:18 ص
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قال إيميل أمين مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، المصرية الأصل الأمريكية الجنسية، دينا حبيب، لتكون ضمن إدارته الجديدة التي تتسلم مهامها في 20 يناير المقبل، لتكون مساعدة الرئيس ومستشارة المبادرات الاقتصادية، هو اختيار موفق، معتبرًا أن دينا هي علامة من العلامات المصرية الأمريكية المنيرة.
وأشار أمين، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر» مع الإعلامي خالد عاشور عبر فضائية الغد الإخبارية، إلى أن دينا لعبت أدوارًا تعليمية وتثقيفية في إدارات سابقة لا سيما جورج بوش الابن، وأنها ستكون جسرًا ومعبرًا مع العالم العربي، وإضافة جيدة ليس لمصر فقط وإنما العالم العربي برمته.

وحول «هوما عابدين»، مساعدة المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، اعتبرها إيميل أحد أطراف الجماعات الراديكالية وتحديدا الإخوان المسلمين، وكانت ستؤدي إلى مسألة كارثية في حال فوز كلينتون.

ونوه مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أن هناك شخصًا مصريًا آخر قال إنه هو الذي يحرك دونالد ترامب، ولعب دورًا فاعلًا في الانتخابات الأمريكية، لكنه أكد أنه سيفصح عن هويته في لقاء لاحق.



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