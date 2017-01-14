وزير الأوقاف يشهد اليوم فعاليات مؤتمر "الفيوم ضد التطرف"السبت، 14 يناير 2017 08:33 ص
تقيم محافظة الفيوم، اليوم السبت، مؤتمر “الفيوم ضد التطرف وعلى طريق التنمية” بقصر ثقافة الفيوم، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم.
ويتناول المؤتمر، محاور وآليات المواجهة الشاملة للتطرف بكل أشكاله، ومقومات التنمية على أرض محافظة الفيوم، ووضع استراتيجيات إيجابية لمواجهة التطرف والإرهاب.
وقال الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، إن ذلك المؤتمر يأتى فى ظل تكاتف جميع قوى الشعب الفيومى خاصة، والمصرى عامة لمواجهة هذه الظواهر السلبية، التي طرأت على مجتمعنا المصرى.
وذكر المحافظ، أن محافظة الفيوم، تعد أرضاً واعدة للاستثمار، وتم طرح العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية على أراضيها بالفترة الأخيرة فى مجالات السياحة، والصناعات الغذائية والكيميائية، واستخراج الأملاح والتنمية العمرانية، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف لن يثنى أبناء الوطن من استكمال البناء والتنمية، وأن يد الإرهاب الأسود لن تؤثر فى المسيرة على أرض الفيوم، ولن تزداد مصر بتلك الأحداث إلا عزيمة وصلابة وتلاحم.
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