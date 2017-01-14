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السبت 14 يناير 2017 08:19 صباحاً
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اليوم.. وزيرة التعاون الدولي في سوهاج لتوقيع عقود المشروعات متناهية الصِغَر
سحر نصر

اليوم.. وزيرة التعاون الدولي في سوهاج لتوقيع عقود المشروعات متناهية الصِغَر

السبت، 14 يناير 2017 08:18 ص
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تصل محافظة سوهاج، اليوم السبت، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في زيارة تفقدية لتوقيع عقود مشرعات متناهية الصغر بقيمة 5 ملايين جنيه وتسليم عقود مشروعات كثيفة العمالة.

وعلى جانب آخر تبدأ الوزيرة زيارتها بالتوجه إلى الدير الأحمر لتفقد أعمال الصيانة والتطوير بالمنطقة، وتستكمل الوزيرة جولتها بسوهاج بالتوجه لمدينة أخميم لزيارة مشروعات إقراض متناهية الصغر، وتتم زيارة 3 مشروعات لسيدات حاصلات على قروض متناهية الصغر داخل منازلهن لتصنيع المفروشات وتجارة الغلال.

وتنهى الوزيرة زيارتها للمحافظة بالتوجه إلى حي الكوثر لزيارة مشروعات متناهية الصغر وتشغيل منتجات نسيج يدوى، ومشروع تصنيع زجاج بتكلفة 750 ألف جنيه بتمويل سعودى، ومشروع تصنيع بسكوت بمليون جنيه بتمويل البنك دولى”؛ ومن المقرر أن يكون فى استقبال الوزيرة والوفد المرافق لها، الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

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