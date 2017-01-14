اليوم .. استكمال إعادة محاكمة بديع و36 آخرين في "غرفة عمليات رابعة"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين من أعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة.

وجاء قرار التأجيل لليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض قضت، في ديسمبر 2015، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل 2015، بمعاقبة بديع و13 متهما بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 26 آخرين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، حيث أعلن أعضاء وأنصار جماعة الإخوان اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ووجهت النيابة عدة اتهامات إلى المتهمين تتعلق “بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم “بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”.

وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا، في أكتوبر الماضي، بالسجن المؤبد بحق بديع وآخرين من قيادات الإخوان في قضية “قطع طريق قليوب”.

وصدرت عدة أحكام أخرى بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي لكنها جميعا غير نهائية وقابلة للطعن.