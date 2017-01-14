اليوم.. الحكم على 19 متهما بالتظاهر دون تصريح في "ثورة الغلابة"

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على 19 متهما بالتظاهر دون تصريح في نوفمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ما سمي بـ”ثورة الغلابة”.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم “حركة الغلابة” أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” دعوة لحشد المواطنين للتظاهر يوم 11-11 احتجاجا على الغلاء، لكن معظم القوى السياسية والثورية تبرأت منها.

وشهدت عدة مناطق تظاهرات محدودة ألقي القبض خلالها علي عدد من المتظاهرين.

وقضت محكمة مستأنف إرهاب الجيزة، في ١٤ ديسمبر الماضي، بتخفيف عقوبة 8 متهمين إلى الحبس عام بدلا من الحبس 5 أعوام، في اتهامات لهم بالمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ما سمي بـ”ثورة الغلابة”.

وسبق أن قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة الجيزة، في أواخر نوفمبر الماضي، بمعاقبة 11 متهما بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 جنيه لكل متهم، ولكن طعن 8 متهمين على الحكم.

و(11-11 ) هو اليوم الذي اختاره الدعاة لما سموه بـ”ثورة الغلابة” لحشد المواطنين للتظاهر ضد الغلاء، لا سيما بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وتراجع السياحة وعدم توافر سلع غذائية في الأسواق.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالدعوة لتلك التظاهرات، لكن صفحة “ثورة الغلابة” على موقع “فيس بوك” قالت إنها لا تتبع أي تيار سياسي.