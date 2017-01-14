تستكمل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، نظر الطعن بالاستئناف المقدم من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعة النيابة وتنفيذ طلبات الدفاع. وكانت النيابة طلبت في الجلسة الماضية التأجيل بغرض “تجهيز مذكرة المرافعة”.

وطلب دفاع الصحفيين ضم دفتر أحوال الأمن الوطني فرع القاهرة ومديرية أمن القاهرة عن قسم قصر النيل من 18 أبريل 2016 حتى أول مايو من نفس العام، واستدعاء شاهدي الإثبات عمرو بدر ومحمود السقا، وإلزام النيابة العامة بتقديم بيان بما تم في قضيتهما حتى الآن.

وتصاعدت أزمة بين الصحفيين ووزير الداخلية، في مايو الماضي، على إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، فيما نفت وزارة الداخلية الاقتحام وقالت إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.