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السبت 14 يناير 2017 06:33 صباحاً
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البنتاجون: مقتل مسئول كبير بتنظيم القاعدة في اليمن بضربة جوية أمريكية
بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية‎

البنتاجون: مقتل مسئول كبير بتنظيم القاعدة في اليمن بضربة جوية أمريكية

السبت، 14 يناير 2017 07:33 ص
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أعلن البنتاجون الجمعة، مقتل مسؤول كبير في تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” اواخر الاسبوع الماضي في غارة جوية أميركية.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: “إن الضربة التي نفذت في 8 كانون الثاني/يناير في محافظة البيضاء وسط اليمن أودت بحياة عبد الغني الرصاص عضو التنظيم”.

واضاف كوك في بيان له أن هذه الضربة أزالت مسؤولاً كبيراً بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب يعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليات الارهابية للتنظيم في اليمن والمنطقة.

وتعتبر واشنطن تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” المنتشر في اليمن، الفرع الأخطر لتنظيم القاعدة المتطرف.

ويشهد اليمن نزاعاً مسلحاً منذ اكثر من 20 شهراً اوقع اكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الامم المتحدة.

وأفادت التنظيمات الجهادية كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين، لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن.

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