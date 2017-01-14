كشفت دراسة تحليلية أجريت بجامعة /نيويورك/ الأمريكية حول خصائص كل برج فلكى على حده لأهم العناصر الغذائية الواجب تناولها بين مواليد كل برج على مدار العام الجديد، بما يتماشى مع صفاتهم النفسية والجسمانية.

فمع مطلع عام جديد، يأمل فيه الكثيرون تحقيق أمانيهم والإستمتاع بحياة هنيئة بعيدة عن المشاكل والمنغصات، يسعون بكل الوسائل معرفة إمكانية تحقيق هذة الأهداف بواسطة طالع الأبراج الفلكية وإن كذبت عليهم، لأن الطالع بيد الله عز وجل وحده ، لكن يظل إستطلاع أفضل ما يمكن تناول على مدار هذا العام الجديد بعيدا عن آذهان الكثيرين.

وتكشف الدراسة بصورة تفصيلية لأهم العناصر الغذائية التى يفضل على مواليد كل برج تناولها للتمتع بصحة جسدية ونفسية أفضل على مدار العام الجديد.

الحمل :

يفضل مواليد هذا البرج كل ماهو عفوى وسريع .. فهم لا يحبون إضاعة الوقت فى وجبات طعام دسمة تحتاج لوقت طويل فى تناولها أو هضمها ، مفضلين الوجبات السريعة الحارة .. لذلك ينصحهم برجهم الفلكى بضرورة الحرص فى تتناول الأطعمة الحارة والحريفة ، فى الوقت التى تشكل نقطة ضعفهم التى تشكل لهم العديد من المشاكل الصحية ، خاصة فى الجهاز الهضمى .

الثور:

يميل مواليد هذا البرج نحو عشق الحلويات والمعجنات والخبز ، فى ظل وقوعهم فريسة لإلتهام المزيد من الطعام دون وعى فى ازماتهم النفسية .. لذلك ، ينصحهم الفلكيون لتلافى زيادة الوزن بالإبتعاد قدر الإمكان عن هذة الأطعمة الضارة مع الحرص على تناول الخضروات الورقية والإبتعاد عن الدهون المشبعة والإكثار من شرب الماء .

الجوزاء:

يعتبر الطعام آخر ما يشغل اهتمام مواليد هذا البرج، فهم أكثر قلقا لإيجاد فرص عمل جيدة فى شركات عالمية أو التواصل مع الآخرين، وهو ما قد يجعلهم لا يتذكرون الطعام إلا عند سيطرة الجوع عليهم بشكل كامل.. لا يحبذ مواليد هذا البرج الوجبات الكاملة ، بل النقنقة والمقرمشات.

السرطان :

يمتلك مواليد هذا البرج مهارات فى الطهى إلى جانب خبرة فى إختيار الطعام الجيد وعالى الجودة غالبا ما يلجأون إلى الطعام لتبديد مشاعر الخوف والعصبية.. لذلك ينصحهم البرج بضرورة الإبتعاد عن الطعام عند شعورهم بالخوف والقلق لعدم إكتسابهم مزيدا من الوزن مع تفضيل الإتجاه لتناول الخضراوات والفاكهة سهلة الهضم كى لا يعانون من عسر الهضم فى ظل إنشغالهم بالتفكير فى مشاكلهم ومخاوفهم.

الأسد :

على الرغم من عشقهم الكبير للطعام ، إلا أنهم لا يحبون الطهو بأنفسهم مفضلين تناول الطعام فى المطاعم الفاخرة مع صحبة جيدة.. وتنصحهم الأبراج بضرروة الإكثار من إستهلاك الخضراوات والفاكهة بمعدلات أعلى لتلبية إحتياجاتهم الغذائية.

العذراء:

يعد أفراد هذا البرج من القلائل الذين يمكنهم اتباع حمية غذائية مخفضة للوزن دون شعورهم بالحاجة إلى خرق النظام الغذائى او الغش فيه.. لديهم حب للأغذية العضوية فى الوقت الذى يعانون فيه من بطىء آلية التمثيل الغذائى فى أجسامهم .. لذلك، يفضل دقة اختيار العناصر الغذائية المتناولة فى ضوء سلامة المعدة لتفادى عسر الهضم، لتصبح الأطعمة الخفيفة غير المعقدة الطهو والإكثار من الخضراوات فى مقدمة اختياراتهم الغذائية .

الميزان:

يعشق مواليد هذا البرج الحلوى والسكريات مفضيلنها على أى نوعية أخرى من الطعام ، إلى جانب عشق خاص للمرح.. لذلك ينصحهم برجهم بالحرص على تناول البروتينات البيضاء والأسماك مع منتجات الألبان للإستفادة من العناصر الغذائية العالية بها.

العقرب:

لديهم حنكة فى اختيار الأطعمة الحريفة والغنية بالتوابل عشقهم الأول ، يتلهفون لتناولها فى أى وقت من اليوم أو الليل، وإن كان الثالثة صباحا..لذلك، يؤكد برجهم على ضرورة الإبتعاد عن الإفراط فى تناول عشقهم مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه ، جنبا إلى جنب الأسماك والمأكولات البحرية الغنية بالأوميجا -3 .

القوس:

لديه شغف بالتجريب، فهم يحبون الحلوى الغربية والمذاق الحار ، فيما يعد خلط النكهات المختلفة عشقهم الذى يصعب الفرار منه .. ينصحهم البرج بأهمية الإبتعاد عن الإفراد عن تناول السكريات والدهون مع الحرص على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة مع الحرص على تناول البقوليات .

الجدى:

يبتعد مواليد هذا البرج عن النمطية والتقليدية فى إختيار الطعام مفضلين المذاق والجودة التى تعد فى غاية الأهمية بالنسبة لهم .. ينصحهم البرج بالإستمرار فى عاداتهم الغذائية التى تقترب من الصحية إلا أنه يجب عليها ممارسة القليل من الرياضة بصورة منتظمة .

الدلو:

غالبا ما يغلب عليهم عشق الأطعمة النباتية لما يتمتعوا به من رهافة حس ومشاعر إنسانية عالية، فهم يفضلون الوجبات المنخفضة السعرات الحرارية مع عشق كبير للفواكه اكثر من البروتينات.. لذلك عليهم الحرص على تناول الأطعمة المغذية لتعويض النقص فى عدم تناول البروتينات بكثرة مع أفضلية لتناول الأسماك.

الحوت:

يتميز مواليد هذا البرج بالتمتع بتناول الطعام ، وغالبا ما يتخذون من الطعام وسيلة لإسعاد إحبائهم لذلك، ينصح بالإكثار من تناول المياة للتخلص من السموم التى قد يسببها الإفراد فى تناول الوجبات المرتفعة الدهون مع أهمية إدراج الخضراوات ضمن برنامجهم الغذائى اليومى.