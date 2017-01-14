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اليوم.. اختيار رئيس لجنة الأندية باتحاد الكرة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اليوم.. اختيار رئيس لجنة الأندية باتحاد الكرة

السبت، 14 يناير 2017 07:04 ص

يعقد، اجتماع لأندية الدوري الممتاز في مقر الاتحاد بالجزيرة، اليوم، لاختيار رئيس لجنة الأندية، ومن المقرر ان يشهد الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة وعضوين من اتحاد الكرة، بالإضافة لنائبين و6 أعضاء من الأندية.

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