يعقد، اجتماع لأندية الدوري الممتاز في مقر الاتحاد بالجزيرة، اليوم، لاختيار رئيس لجنة الأندية، ومن المقرر ان يشهد الاجتماع انتخاب رئيس اللجنة وعضوين من اتحاد الكرة، بالإضافة لنائبين و6 أعضاء من الأندية.