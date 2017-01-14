 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 06:35 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. انطلاق مؤتمر «الأهرام» عن «الاقتصاد المصري»
شعار صحيفة الاهرام

اليوم.. انطلاق مؤتمر «الأهرام» عن «الاقتصاد المصري»

السبت، 14 يناير 2017 06:50 ص
متابعات

ينطلق، اليوم السبت، مؤتمر “الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات ..التحديات.. الفرص”، والذي تنظمه مجلة “الأهرام الاقتصادي” بفندق “الماسة ” بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3