 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 06:46 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة متهم في «أحداث ماسبيرو الثانية»
شاكوش القاضى

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في «أحداث ماسبيرو الثانية»

السبت، 14 يناير 2017 06:43 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبدالحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” أحداث ماسبيروالثانية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3