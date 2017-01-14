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اليوم.. استكمال محاكمة مرسي وآخرين في «إهانة القضاء»
محمد مرسي في جلسة قضية التخابر مع قطر

اليوم.. استكمال محاكمة مرسي وآخرين في «إهانة القضاء»

السبت، 14 يناير 2017 06:41 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

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