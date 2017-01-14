 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 04:59 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ«اغتيال هشام بركات»
النائب العام المستشار هشام بركات

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ«اغتيال هشام بركات»

السبت، 14 يناير 2017 05:44 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3