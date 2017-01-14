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عبد العاطي: أوروبا أدركت صدق تحذير السيسي من الإرهاب
السفير بدر عبد العاطي مساعد

عبد العاطي: أوروبا أدركت صدق تحذير السيسي من الإرهاب

السبت، 14 يناير 2017 05:40 ص

قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن أوروبا أدركت صدق تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطر انتشار الإرهاب.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن أوروبا وألمانيا بالتحديد أدركت صدق تحذير الرئيس السيسي منذ سنوات، من خطر انتشار الإرهاب في العالم كله.

وتابع، أن المسؤولون الألمان يؤكدون أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها خبرة في التعامل مع الإرهاب ولديها بعد نظر تجاه تلك القضية.

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