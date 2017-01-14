مدرب منتخب الجابون: سنقاتل للفوز بكل مباراة فى أمم إفريقياالسبت، 14 يناير 2017 05:37 ص
أكد الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو المدير الفني للمنتخب الجابوني مستضيف بطولة الامم الافريقية فى كرة القدم أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز فى كل مباراة لاسعاد جماهيره، وقال أنا أعشق التحدى والنجاح وتعاهدت مع اللاعبين على بذل أقصى جهد وأرى أن الفترة القصيرة التي قضيتها مع الفريق وضعف فترة الإعداد لا يجب أن تكون مبررا وراء أي كبوة قد يتعرض لها الفريق في البطولة التي تنطلق غدا السبت.
ويستهل المنتخب الجابوني مسيرته في البطولة بلقاء منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة غدا فى العاصمة ليبرفيل.
وأكد كاماتشو أن الجماهير لن تقبل سوى الفوز بالمباراة الافتتاحية بغض النظر عن الإعداد المتواضع للفريق قبل البطولة.. وقال في المؤتمر الصحفي اليوم، الجمعة، قبل مباراة الغد..المباراة الأولى في البطولات الكبيرة صعبة جدا ولكن فريقه سيخوض اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز باللقاء.
وقال كاماتشو إن المباراة الاولى فى البطولات الكبيرة هي الأصعب بسبب الأجواء المحيطة بها. منتخب غينيا بيساو ليس لديه ما يخسره ولكن أمامه الكثير ليكسبه. يجب أن ندرك تماما أن المنافس قوى وسيدافع أمامنا منذ الدقيقة الأولى في المباراة، وعلينا أن نواجه هذا بكل حزم لمنع المنافس من مفاجأتنا”.. وفى نفس الوقت يجب أن نلعب بتوازن دفاعى هجومى لانه “إذا نجح المنافس في تفجير مفاجأة، سيكون هذا لأنه الأفضل في الملعب غدا، وليس بسبب الإعداد قبل بداية البطولة ولذلك يجب أن نقاتل ولانحاول البحث عن مبررات و الاختفاء خلف ضعف الإعداد”.
وكان كاماتشو قد تولى تدريب الفريق قبل 6 أسابيع فقط ونجح فى رفع معنويات لاعبيه وأكد على سلاح العزيمة والاصرار ورفض البحث عن أى تبرير.. وقال كاماتشو إنها المرة لأولى التي أخوض فيها البطولة الأفريقية، لكن خبرته الكبيرة السابقة كلاعب ثم كمدرب ستساعده فى البطولة التى يراها مشابهة لبطولات كأس الأمم الأوروبية وبطولات كأس العالم.
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