الطريقة الصحيحة لتقبيل الأطفال دون التسبب في الخطرالسبت، 14 يناير 2017 03:07 ص
نعم.. إن تقبيل الأطفال من أقدامهم يعدّ أمراً خطيراً، اعتقاداً بضرورة تجنب تقبيل مناطق الجلد الحساسة من الجسم، إلا أنه من الممكن أن يشكّل ذلك خطراً على الأطفال أنفسهم.
قبِّلوا أطفالكم من جبهاتهم أو من خدودهم
لا يجب تقبيل الفطل من أقدامه لأنه سيشعر بشعور غريب “غير طبيعي”، وهو الضيق؛ بسبب إحساسه بـ”الدغدغة” عند تقبيله من قدمه، كما سيبدأ بالشعور بعدم اهتمام عائلته به تدريجياً، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.
كما لا يجب تقبيل الطفل من رقبته؛ لأن ذلك سوف يسبب له حساسية مفرطة، في المقابل، لا يجب تقبيله أيضاً من شفتيه، نظراً لأن ذلك يعدّ غير صحي، ويزيد من نسبة إصابته بالتهابات مجرى التنفس، تعتبر جبهة الطفل وخديه من أكثر الأماكن التي يمكن تقبيله منها، كما أن لجبينه تأثيراً إيجابياً على نفسيته، حيث يساعد على تنمية خصال الشجاعة والصدق والنظافة والبراءة لديه.
يمكن تقبيل الطفل من خديه، لكن يجب علينا ألا نمسك رأسه عند التقبيل فإذا تم تقبيله بشكل متكرر من قِبل أشخاص لا يرغب فيهم، فإن ذلك سيضعف شخصيته، وفي الواقع السماح بتقبيله من عدمه، هو إحدى طرق الطفل للتعبير عن رأيه ومدى قبوله للناس من حوله، من جهة أخرى، لا يجب تقبيل الأطفال من أعضائهم التناسلية، الأمر الذي يعدّ ضرورياً جداً؛ حتى لا يشعروا بأنه قد تمّ التحرش بهم وتجاوز خصوصيتهم.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة» - محيط
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد…Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
حسام غالى: انتقلت للأهلى بـ3 آلاف جنيه.. وصور حسام حسن تملأ غرفتى
كشف حسام غالى قائد الأهلى أنه انتقل من صفوف نادى بيلا بكفر الشيخ إلى النادى الأهلى مقابل 3 آلاف جنيه وتم إختياره من قبل ميمى الشربينى نجم الأهلى والمعلق الشهير ...Fri, 13 Jan 2017 06:20:27 GMT
-
تحديد هوية 70 قتلا من ضحايا تحطم طائرة "تو-154" الروسية بالبحر الأسود
أفادت وسائل إعلام روسية اليوم / الجمعة / بأن خبراء الفحص الجيني تمكنوا من تحديد هوية أكثر من 70 قتيلا في تحطم طائرة ” تو-154 ” الروسية في البحر الأسود. وذكرت قناة (روسيا ...Fri, 13 Jan 2017 07:50:35 GMT