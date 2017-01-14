نعم.. إن تقبيل الأطفال من أقدامهم يعدّ أمراً خطيراً، اعتقاداً بضرورة تجنب تقبيل مناطق الجلد الحساسة من الجسم، إلا أنه من الممكن أن يشكّل ذلك خطراً على الأطفال أنفسهم.

قبِّلوا أطفالكم من جبهاتهم أو من خدودهم

لا يجب تقبيل الفطل من أقدامه لأنه سيشعر بشعور غريب “غير طبيعي”، وهو الضيق؛ بسبب إحساسه بـ”الدغدغة” عند تقبيله من قدمه، كما سيبدأ بالشعور بعدم اهتمام عائلته به تدريجياً، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.

كما لا يجب تقبيل الطفل من رقبته؛ لأن ذلك سوف يسبب له حساسية مفرطة، في المقابل، لا يجب تقبيله أيضاً من شفتيه، نظراً لأن ذلك يعدّ غير صحي، ويزيد من نسبة إصابته بالتهابات مجرى التنفس، تعتبر جبهة الطفل وخديه من أكثر الأماكن التي يمكن تقبيله منها، كما أن لجبينه تأثيراً إيجابياً على نفسيته، حيث يساعد على تنمية خصال الشجاعة والصدق والنظافة والبراءة لديه.

يمكن تقبيل الطفل من خديه، لكن يجب علينا ألا نمسك رأسه عند التقبيل فإذا تم تقبيله بشكل متكرر من قِبل أشخاص لا يرغب فيهم، فإن ذلك سيضعف شخصيته، وفي الواقع السماح بتقبيله من عدمه، هو إحدى طرق الطفل للتعبير عن رأيه ومدى قبوله للناس من حوله، من جهة أخرى، لا يجب تقبيل الأطفال من أعضائهم التناسلية، الأمر الذي يعدّ ضرورياً جداً؛ حتى لا يشعروا بأنه قد تمّ التحرش بهم وتجاوز خصوصيتهم.