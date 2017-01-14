يعاني الكثير منا جراء المعاملة السيئة المستمرة التي يتلقاها من المديرين في العمل، لكن هل تعلم أن مديرك بهذا الشكل قد يتسبب في موتك؟

وحسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، هناك 5 أسئلة لتقييم مديرك كالتالي:

استخدم الباحثون السويديون 10 أسئلة في استبيان للموظفين؛ لتحديد جودة المدير محل التساؤل، و 5 جمل سيتم ذكرها في الأسفل، وفي حالة الإجابة عنها بالسلب فإنها تُظهر توقعات بزيادة أمراض القلب والشرايين بسبب الإدارة السيئة:

1- مديري يعطيني المعلومات التي أحتاجها.

2- مديري جيد في تخطي العقبات ويقوم بتغيرات.

3- مديري يشرح أهداف عملنا؛ لكي أتمكن من فهم الجزء المخصص لي من المهمة.

4- لدي سلطة كافية فيما يتعلق بمسؤولياتي.

5- مديري يثني عليّ في حال أدائي عملاً جيداً.

لاحظ أن هذه الأسئلة تظهر القوة الحقيقية في القيادة بمجالات التواصل، والتوقعات، والالتزام، والحكم الذاتي والتقدير، وكلها تعتبر محفزات متعلقة بالموظفين، وهذا ما أشير إليه في الغالب.

ما الذي تستطيع فعله؟

مع السنة الجديدة، جاء الوقت المناسب لنفكر في تطلعاتنا وأهدافنا، كيف سجل مديرك بالأسئلة الخمس السابقة؟ ما مدى السيطرة لديك في وظيفتك؟ هل سنة 2017 هي السنة التي ستجد فيها مديراً جديداً؟..الحياة قصيرة للغاية لنكون تعيسين في عملنا والعمل لدى مدير سيئ يقصرها أكثر.