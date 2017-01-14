القلق على المستقبل، والسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، والفوضوية، قد لا تحمل هذه الصفات الطابع الإيجابي ولكنها تدل على مستوى أعلى من الذكاء وفقا للأبحاث.

وحسب “روسيا اليوم” عن صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية كشف الخبراء عن 10 صفات مثيرة للدهشة تدل على مستوى عال من الذكاء عند بعض الأشخاص أكثر مما عند غيرهم، وهي:

1- استخدام اليد اليسرى (الأعسر)

وجدت دراسة أن هنالك صلة هامة بين استخدام الأشخاص ليدهم اليسرى وقدرتهم على أداء المهام الحسابية، ولكن يتوقف الأمر على العمر والجنس.

2- الفوضوية

قد يكون بعض المدراء حريصين على نظافة مكاتبهم وعلى الرتابة، ولكن يبدو أن إنتاجيتهم لا تسير على النحو المطلوب.

3- المبالغة في الحلفان

وجدت دراسة أُجريت عام 2014 أن الذين يُقسمون أو يحلفون اليمين كثيرا، يتمتعون بذكاء وثقافة عالية، لذا فإن الأقوال السيئة والحلفان لا يعنيان أن المتكلم كسول أو غير متعلم.

4- القدرة على إضحاك الآخرين

قال الدكتور جيل جرينجروس، الطبيب في علم النفس من جامعة أبيريستويث، إن هنالك علاقة قوية بين حس الفكاهة والذكاء عموماً.

5- السهر حتى ساعات متأخرة من الليل

نُشرت دراسة عام 2009 تشير إلى أن الأشخاص الذين يسهرون إلى وقت متأخر في الليل هم أكثر ذكاء من أولئك الذين ينامون باكرا.

6- عدم ممارسة الجنس في سن المراهقة

وجد الباحثون أن المراهقين الذين أقاموا علاقة حميمية أقل ذكاء من أقرانهم، فالتركيز في هذه المرحلة على تقوية الدماغ واكتساب المهارات، إحدى الخطوات

الأساسية للتمتع بذكاء حاد.

7- الشعور بالقلق الدائم

نُشرت دراسة في العام الماضي توضح أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق على الدوام، يتميزون عن غيرهم بالذكاء الحاد.

وفي الوقت نفسه، ذكر الباحثون أن الشعور بالقلق في أحيان كثيرة حول مواقف اجتماعية حدثت في الآونة الأخيرة، وكذلك التفكير في كونها محرجة أم لا، يشير إلى مستوى ذكاء لفظي منخفض نوعا ما.

8- التمتع بالبساطة

يوجد ما يسمى تأثير دانينج - كوجر، وهو يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين إلى المبالغة في تقدير مهاراتهم بسبب عدم قدرتهم على المنافسة ومعاناتهم من وهم التفوق، يقول الباحثون إن الأشخاص الأذكياء يتمتعون بثقة كبيرة تجعلهم لا يذكرون مدى كفاءتهم، على عكس الأشخاص العاديين.

9- تربية القطط

أُجريت دراسة عام 2014 أوضحت أن الأشخاص الذين يربون القطط أكثر ذكاء من أصحاب الكلاب، بغض النظر عن مستوى ذكاء هذه الحيوانات الأليفة، وكشف البحث عن تمتع مربي القطط والكلاب على حد سواء بشخصيات مختلفة، فمحبو القطط أكثر حساسية وانفتاحا من محبي الكلاب الذين يعدون أكثر نشاطاً.

10- الابن البكر

توصلت الأبحاث إلى أن الأشقاء الأكبر سنا يتمتعون بمعدلات ذكاء أعلى من لدى الإخوة الأصغر عمرا بشكل عام، وذكر الباحثون أن السبب قد لا يكون مرتبطا بالعوامل البيولوجية، ولكن بسبب العوامل الاجتماعية والنفسية ضمن البيئة الأسرية.