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"الكينوا".. تعرف على طريقة إعداد سلطة التخسيس الشهيرة
سلطة الجرجير

"الكينوا".. تعرف على طريقة إعداد سلطة التخسيس الشهيرة

السبت، 14 يناير 2017 02:50 ص

تتميز سلطة الكينوا بغناها بالبروتين والحديد، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة ألياف ضعف الموجودة في معظم الحبوب، ولهذا تساعد في حميات التخسيس.
حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، كشف برنامج “مطبخ العيلة” الذي يستعرض أكلات من جميع دول العالم، على قناة “فادي في كل مكان” خلال موقع “يوتيوب”على طريقة عمل سلطة الكينوا.للمشاهدة. اضغط هنا.

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