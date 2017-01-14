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"أبومازن" مهددا بالتراجع عن الاعتراف بإسرائيل
محمود عباس و نتنياهو

"أبومازن" مهددا بالتراجع عن الاعتراف بإسرائيل

السبت، 14 يناير 2017 02:27 ص

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مشروع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس من شأنه القضاء على عملية السلام وقد يدفع الفلسطينيين “للتراجع عن الاعتراف بدولة إسرائيل”.

وقال عباس في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو “كتبت إلى الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك. فهذا لن يحرم فقط الولايات المتحدة فقط من أي شرعية للعب دور في حل النزاع، لكنه سيقضي على حل الدولتين”.

وحذر الرئيس الفلسطيني من نقل السفارة قائلا: “إذا تم ستكون أمامنا خيارات عدة سنتباحث بها مع الدول العربية، وسيكون التراجع عن اعترافنا بدولة إسرائيل إحداها. ولكن نأمل ألا نصل إلى ذلك”.

وتابع: “نحن كفلسطينيين نقول كفى، بعد 70 عامًا من المنفى و50 عامًا من الاحتلال، يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية لشعبنا”.

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