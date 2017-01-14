أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، “إن تسريبات الدكتور محمد البرادعي وحواراته الأخيرة أسدلت الستار على مستقبله السياسي”.

ولفت “هلال” خلال حواره في برنامج “كلام تاني” المذاع على فضائية “دريم”، أن الحوار الذي أجراه البرادعي لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية، يعد جزءًا من ضمن 5 أجزاء تم تسجيلها، وهو حوار يقلل من شخصيته، متابعا: “أول حوار للبرادعي أرشد الرأي العام إلى ما هو متوقع في الحلقات القادمة”.

كان الإعلامي أحمد موسى عرض على قناة صدى البلد مكالماتٍ مسربة للدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وكشف خلالها هجومه على عدد من الشخصيات العامة، وهي التسريبات التي أثارت جدلا بين المهاجمين على البرادعي، وأبدى آخرون تحفظهم على إذاعة مكالمات مسجلة دون غطاء قانوني.