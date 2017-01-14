 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 01:43 صباحاً
روابط سريعة
بعد رفع أسعار الأدوية.. وزير الصحة للمرضي: ادوني فرصة
وزير الصحة الجديد احمد عماد الدين

بعد رفع أسعار الأدوية.. وزير الصحة للمرضي: ادوني فرصة

السبت، 14 يناير 2017 02:09 ص

أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة: «إن الدولة توفر الدواء بالمجان في المستشفيات التعليمية والحكومية».

ووجه الوزير حديثه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم» للمواطنين قائلا: «عايز فرصة، وأعطوني إياها، وأن الوزارة ستوفر الدواء وخاصة لغير القادرين خلال أيام، والخطة موجودة ولكننا نبحث عن آلية تنفيذ لها».

كان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أعلن زيادة 3000 صنف من مختلف الأدوية ما قوبل باعتراضات من قبل المهتمين بمجال الدواء والمرضى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3