أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة: «إن الدولة توفر الدواء بالمجان في المستشفيات التعليمية والحكومية».

ووجه الوزير حديثه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تاني» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم» للمواطنين قائلا: «عايز فرصة، وأعطوني إياها، وأن الوزارة ستوفر الدواء وخاصة لغير القادرين خلال أيام، والخطة موجودة ولكننا نبحث عن آلية تنفيذ لها».

كان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أعلن زيادة 3000 صنف من مختلف الأدوية ما قوبل باعتراضات من قبل المهتمين بمجال الدواء والمرضى.