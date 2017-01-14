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اليوم.. نظر استئناف نقيب الصحفيين على حكم حبسه في إيواء مطلوبين
يحيى قلاش

اليوم.. نظر استئناف نقيب الصحفيين على حكم حبسه في إيواء مطلوبين

السبت، 14 يناير 2017 02:04 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس النقابة على قرار محكمة أول درجة بحبسهم لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًّا.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت في ١٩ نوفمبر الماضي، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهم بإيواء “مطلوبين أمنيًّا” داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت في 30 مايو الماضي، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيًّا”، وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.

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